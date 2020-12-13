طوكيو تسجل 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 480 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 47 ألفا و225 حالة.