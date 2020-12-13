نواب أتراك معارضون يواجهون إجراءات رفع الحصانة

قدمت السلطات في أنقرة، للبرلمان تقريراً حول إجراءات تدعو إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 23 نائبا من المعارضة، من بينهم 17 من نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب.

و ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، نقلا عن مصادر صحفية أن القائمة تضم أيضاً عضوين من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وعضوين من الحزب الصالح "إيي" ، وعضوين مستقلين.

ومن بين أعضاء البرلمان البارزين الذين يواجهون رفع الحصانة البرلمانية عنهم، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ميثات سانكار والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري سيلين سايك بوك.

ولم يتضح على الفور ما هي الاتهامات الموجهة من قبل القضاء، لكن الحكومة التركية تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور والعمل لصالحه، وهو جماعة مسلحة في حالة حرب مع تركيا منذ ما يقرب من أربعة عقود.

ومن أجل رفع الحصانة عن نائب ما في تركيا، يتعين على المدعي العام الذي يجري تحقيقًا معه تقديم ملخص عن ممارسات النائب المذكور إلى البرلمان، ولاحقاً سوف يصوت البرلمان بعد ذلك على ما إذا كان سيتم إلغاء الحصانة أم لا، مما يمكن معه استمرار التحقيق وفتح الإجراءات القانونية.

يذكر أن هناك خلاف جديد بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية، والذي بدأ عندما دعا زعيم الحركة دولت بهجلي، يوم الجمعة إلى إغلاق الحزب الموالي للأكراد.