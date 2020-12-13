 سلسلة مطاعم «تاكو بل» الأمريكية الشهيرة تفتتح أول فرع لها في إندونيسيا - بوابة الشروق
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سلسلة مطاعم «تاكو بل» الأمريكية الشهيرة تفتتح أول فرع لها في إندونيسيا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:02 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:02 م
ذكر تقرير إخباري اليوم الاحد، أن سلسلة مطاعم "تاكو بل" الامريكية الشهيرة، تعتزم افتتاح أول فرع لها في العاصمة الاندونيسية، في ديسمبر الجاري.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الاخبارية الاندونيسية، أن المطعم الجديد سيكون أيضا أول موقع خاص بسلسلة مطاعم "تاكو بل" المتخصصة في المطبخ المكسيكي، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت الصحيفة عن هندرا يونيارتو، مدير عام التسويق لشركة "بي تي للوجبات السريعة" في إندونيسيا، إن مطاعم "تاكو بل" لديها الكثير من المحبين في إندونيسيا، وأنه من المؤكد أن المطعم سيحظى بترحيب حار في جاكرتا.

يذكر أن "تاكو بل" لديها أكثر من 7000 فرع تابع لها في 31 دولة.

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