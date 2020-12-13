رئيس مصر للطيران: مستعدون لنقل لقاح كورونا من أي وجهة

قال الكابتن طيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة مستعدة لنقل لقاح كورونا من أي وجهة، مشيرًا إلى أن السفر بالطائرات آمن بنسبة 100%.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا؛ نتيجة استخدام الطائرات في السفر لم تتعد 0.5%، وفقًا للمؤسسات العالمية.

وأكد أن الشركة تتبع كل الإجراءات الاحترازية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بداية من وصول الراكب إلى المطار من؛ قياس درجة الحرارة، وتأمين الاحتكاك المباشر مع العاملين.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة حريصة على وضع ملصقات الإرشادات، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة، وتعقيم الطائرات قبل وبعد كل رحلة، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء السفر.