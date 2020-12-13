وزير الاقتصاد الألماني: قرارات الحكومة لمواجهة كورونا قاسية ولكنها ضرورية

وصف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الألمانية والولايات لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" بأنها قاسية، ولكنها ضرورية أيضا.

وأوضح ألتماير اليوم الأحد بالعاصمة برلين: "إننا بحاجة لهذا الفعل القوي مجددا لصالح صحتنا جميعا وكذلك لمصلحة الاقتصاد".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "كلما تراجع عدد الإصابات بالفيروس بشكل أسرع، تعافى اقتصادنا بشكل أسرع".

وأضاف ألتماير أن الحكومة ستدعم شركات وعاملين من خلال تحسين ما يسمى بـ "مساعدات التجسير" مرة أخرى من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء في الفترة بين سبتمبر الماضي وديسمبر الجاري.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعلنت اليوم الأحد عن التوصل بعد مشاوارات مع رؤساء حكومات الولايات لعدة إجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا، لاسيما فرض إغلاق صارم في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل (16 ديسمبر الجاري) سيقلص الحياة العامة بشكل كبير.

وبموجب الإغلاق سيتم غلق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأعلنت ميركل أيضا عن حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى ألمانيا. وجاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا عن قرار بحظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.