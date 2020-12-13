 مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شرق الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شرق الخليل

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 12:03 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 12:03 م
هاجم مستوطنون، منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية العديسة شرق الخليل.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية -لوكالة أنباء "وفا" اليوم الأحد- أن مجموعة من المستوطنين، هاجمت عددا من منازل الفلسطينيين في قرية العديسة ببلدة سعير شرق الخليل، وهددوا سكانها بالقتل وحرق منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الحواجز العسكرية على مداخل بيت عوا وقرية خرسا ووادي عبيد في دورا جنوب غرب الخليل، وعلى مدخل بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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