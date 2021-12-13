مطار فرانكفورت الدولي يواصل التعافي من أزمة كورونا

ساعد قرار الولايات المتحدة السماح للمسافرين من أوروبا بالدخول إلى أراضيها في مواصلة مطار فرانكفورت الدولي التعافي من أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلنت شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الاثنين في مدينة فرانكفورت الألمانية أن عدد المسافرين الذين استقبلهم المطار في نوفمبر الماضي بلغ نحو 9ر2 مليون مسافر.

ورغم أن ذلك يمثل تراجعا بواقع نحو نصف مليون مسافر مقارنة بتشرين أكتوبر السابق له، فإنه يمثل أيضا ارتفاعا بمقدار أربع مرات ونصف مقارنة بنوفمبر عام 2020.

وتتوقع الشركة تطورا ضعيفا في عدد الركاب خلال الشهر الجاري بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا والقيود الجديدة على السفر.

وفي المقابل، شهدت أعمال الشحن في نوفمبر اتجاها هبوطيا طفيفا لأول مرة هذا العام، حيث انخفض حجم الشحن والبريد الجوي بنسبة 1.5%على أساس سنوي إلى أقل بقليل من 188500 طن.

وفي ضوء سماح الولايات المتحدة بعودة المسافرين من أوروبا في نوفمبر، توقع رئيس "فرابورت"، شتيفان شولته، أن يصل إجمالي عدد المسافرين الذين يستقبلهم مطار فرانكفورت هذا العام إلى نحو 25 مليون مسافر.

وكان المطار سجل العام الماضي أقل من 19 مليون مسافر، مقابل العام القياسي 2019، حينما استقبل المطار أكثر من 70 مليون مسافر. ولا يتوقع شولته الوصول إلى هذا المستوى القياسي مجددا إلا بحلول عام 2025 على أقرب تقدير.