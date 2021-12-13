الكرملين: بوتين ونظيره الصيني يبحثان قضايا دولية وإقليمية بعد غد

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره الصيني شي جين بينج، في اجتماع سيعقد عن بُعد، بعد غد الأربعاء، أساسيات التعاون بين الجانبين وقضايا عالمية وإقليمية.

وأوضح الكرملين في بيان صحفي، أوردته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أنه في 15 ديسمبر الجاري، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج عبر تقنية الفيديو وسيتم تلخيص نتائج العمل المشترك بشأن تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الصينية في عام 2021 كما ستتم مناقشة أولويات التعاون في المستقبل.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا تبادل وجهات النظر حول ملفات عالمية وإقليمية.