ليتوانيا: روسيا تستعد لشن حرب شاملة ضد أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرج، اليوم الاثنين، ضرورة تلقي روسيا رداً "غير مسبوق" من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا أقدمت على مهاجمة أوكرانيا.

وقال في اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أننا مقتنعون بأن روسيا تستعد بالفعل لحرب شاملة ضد أوكرانيا، وهذا أمر غير مسبوق، ربما منذ الحرب العالمية الثانية"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وينظر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لردعها عن غزو أوكرانيا، بعد أن حشدت موسكو قواتها على الحدود، حسب دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.