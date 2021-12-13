قالت مصادر صحفية إنجليزية، إنه اقترب إتمام الاتفاق بين محمد صلاح نجم ليفربول وفريقه على توقيع عقد جديد.

وقال مصدر في ليفربول لموقع "فوتبول إنسايدر" إن هناك إحساسًا متزايدًا بإمكانية الاتفاق على صفقة جديدة بين اللاعب والنادي بعد المناقشات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن المفاوضات "صعبة" وفي "مرحلة حساسة" لكن كلا الطرفين حريص على التوصل إلى اتفاق أعطى الأمل في إمكانية التوصل إلى حل وسط.

وكان صلاح قد قال بوضوح قبل ذلك إن الكرة في ملعب الملاك بشأن تجديد عقده مع الريدز.

وكانت مطالب صلاح المالية قد تصل في العقد الجديد إلى ما يقرب من 117 مليون جنيه إسترليني، بمعدل 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا على مدار أربع سنوات ونصف.

ويعيش صلاح حالة من التألق الكبير مع ليفربول حيث سجل حتى الآن 21 هدفا خلال 22 مباراة هذا الموسم كما ساهم في صناعة 9 أهداف.

جدير بالذكر أن صلاح عقده الحالي يمتد إلى 2023 ويأمل في الحصول على عقد طويل المدة مع الريدز.