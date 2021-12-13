جامعة الأزهر تعلن الأربعاء المقبل تفاصيل مؤتمر تغير المناخ

تعقد جامعة الأزهر، الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان: "تغير المناخ- التحديات والمواجهة"، الذي تنظمه الجامعة بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتنظم جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الجامعة في بيان أن المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية ومن أبرزها جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م».