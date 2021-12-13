وزير القوى العاملة يقترح تشكيل لجنة مع التنظيم والإدارة لتطوير هياكل المديريات

اقترح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تشكيل لجنة متخصصة من الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لدراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة، حتى يتسنى للوزارة وضع الخطط اللازمة لتطوير العمل.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأعرب سعفان عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والجهاز خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة؛ ما يسهم في إحداث نقلة نوعية بكافة ملفات العمل داخل الوزارة.

من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الفترة الماضية شهدت جهدا مشكورا للعاملين في الوزارة مع المختصين من الجهاز لتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة.

وحول الانتقال للعاصمة الإدارية، قال الشيخ إنه تم تدريب الموظفين المرشحين على برامج متخصصة تناسب منظومة العمل الجديدة والتي تدار ببرامج الحاسب الآلي، مضيفا أن التطور العلمي والتكنولوجي سوف ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.