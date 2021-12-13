قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إنه لم يستبعد أن تُصبح الهند الدولة الأولى في قائمة مشتريي منظومة الدفاع الصاروخي "إس-500"، بعد أن تحصل القوات المسلحة الروسية على ما يكفيها من هذه المنظومة.

وأضاف بوريسوف - في مقابلة مع قناة "إر بي كا" الإخبارية الروسية، اليوم الاثنين- "من المحتمل أن تكون الهند هي الأولى في قائمة المشترين لمنظومة صواريخ "إس ــ 500"، في حال أعربت عن رغبتها بشراء هذه المنظومة الحديثة"، مشددا على أن بلاده ستقوم بتصدير منظومة "إس-500" فقط بعد تزويد القوات المسلحة الروسية بما يكفيها من هذه المنظومة.

يُذكر أن منظومة الدفاع الصاروخي "إس 500" تعد أحدث منظومة دفاع "أرض – جو" صاروخي روسية، وهي منظومة شاملة بعيدة المدى قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية والأهداف الجوية الأخرى كالطائرات والمروحيات والصواريخ المجنحة، وتغطي منطقة عمليات المنظومة مساحة يصل قطرها إلى 600 كيلومتر، وتستطيع إصابة 10 صواريخ بالستية تحلق بسرعة 7 كيلومترات في الثانية في آن واحد.