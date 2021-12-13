ألمانيا: انخفاض طفيف في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين مقارنة بأمس الأحد.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 2ر389 مقابل 9ر390 أمس الأحد، ومقابل 9ر441 قبل أسبوع ومقابل 4ر277 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 21 ألفا و743 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 27 ألفا و836 حالة قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 116 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 81 حالة قبل أسبوع.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و531 ألفا و606 حالات. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل يوم الجمعة الماضي إلى 71ر5 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 75ر5 يوم الخميس. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و435 ألفا و700 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 105 آلاف و754 حالة.