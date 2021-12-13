بات نفتالي بينيت، أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات رسميا، بعد وصوله إلى أبوظبي تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بحسب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وخلال زيارته، قال بينيت، بمناسبة مرور عام على توقيع "اتفاقيات إبراهيم"، إنها اتفاقيات غير مسبوقة وتشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن إسرائيل تعتز بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين الإمارات والبحرين"

وشكر بينيت قيادة الإمارات والبحرين على "شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية، كما شكر الإدارة الأمريكية التي "سعت ودعمت ووسطت دون هوادة من أجل إنجاح ذلك"، مشيرا إلى أن "العلاقات في بدايتها، ولكنها قد حققت لغاية الآن ثمارا كثيرة".

وأكد بينيت أن "حكومة إسرائيل ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل أطفاله".

فلماذا أُطلق على اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات وبين إسرائيل والبحرين مصطلح "اتفاقيات إبراهيم"، ومتى استخدام هذا المسمى لأول مرة؟

الاستخدام الأول

اتفاق إبراهيم أو الاتفاق الإبراهيمي؛ اسم يُطلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة.

استخدم المسمى أوّل مرة في بيان مشترك لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، صدر في 13 أغسطس 2020، كما استخدم لاحقًا للإشارة بشكل جماعي إلى اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبين إسرائيل والبحرين.

اتفاقية إبراهيم كانت المرة الأولى التي توقع فيها دولة عربية اتفاقية للسلام مع إسرائيل منذ أن وقع الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عرفت باسم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994، ومن قبلها توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1979.

سُمّيت اتفاقية السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل رسميًا باسم معاهدة اتفاق إبراهيم للسلام، وكذا أطلق على اتفاقية السلام الموقع بين البحرين وإسرائيل، وهما الاتفاقان الذين رعتهما الولايات المتحدة وأعلنت عنهما في 11 سبتمبر 2020.

النبي إبراهيم

نُسِبت الاتفاقيات إلى إبراهيم، المُلقب بأبي الأنبياء، وهو شخصية دينية محل توفير وتقديس كبيرين في اليهودية والإسلام، ويعد نبيًا ورسولًا في كلا الديانتين، ويُنتسب إليه اليهود من ولده النبي إسحاق، فيما ينتسب إليه العرب وعلى رأسهم الرسول محمد من ولده النبي إسماعيل، كما تنتسب إليه الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، إذ تُسمى بالديانات الإبراهيمية.

في أغسطس 2020، طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من السفير الأمريكي في إسرائيل حينها ديفيد فريدمان، شرح دواعي إطلاق اسم "اتفاق إبراهيم" على اتفاقية السلام المنتظرة -حينها- بين إسرائيل والإمارات.

ورد السفير الأمريكي في تل أبيب سابقا: "إبراهيم، كما يعلم الكثير منكم كان أبا لجميع الديانات الثلاث العظيمة. يشار إليه باسم "أبرهام" في العقيدة المسيحية، و"إبراهيم" في العقيدة الإسلامية، و"أبرام" في العقيدة اليهودية.

وقال: "لا يوجد شخص يرمز إلى إمكانية الوحدة بين جميع هذه الديانات العظيمة الثلاث أفضل من إبراهيم، ولهذا السبب تمت تسمية هذا الاتفاق بهذا الاسم".

ورد الرئيس الأمريكي السابق في محاولة للمزاح "رائع.. شيء عظيم. أردت أن يطلق عليه "اتفاق دونالد ترامب". لكني (وهو يضحك) لم أعتقد أن الصحافة ستفهم. ولم أفعل هذا الأمر.

مستقبل الاتفاقية

تحدث ترامب بالأرقام عن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، مشيرا إلى أنه "بعد 49 عاما، ستقوم إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل. سيتبادلان السفارات والسفراء، ويبدآن التعاون في جميع المجالات وفي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والأمن".

ووصف الرئيس الأمريكي السابق الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية. لم يتم إحراز تقدم كبير نحو السلام في الشرق الأوسط منذ توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن قبل أكثر من 25 عاما".

وربط ترامب الخطوة بين إسرائيل والإمارات بـ"إعادة بناء الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "من خلال توحيد اثنين من أقرب شركاء أمريكا وأكثرهم قدرة في المنطقة، وهو أمر قيل إنه لا يمكن القيام به، تعد هذه الصفقة خطوة مهمة نحو بناء شرق أوسط أكثر سلاما وأمانا وازدهارا".