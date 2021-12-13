متحف ريكس في أمستردام يجهز لأكبر معرض لفيرمير بالعالم

يقيم متحف ريكس في أمستردام معرضا غير مسبوق لأعمال رسام العصر الباروكي الهولندي يوهانس فيرمير، بما في ذلك لوحات شهيرة عالميا مثل "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي". ويستعير المتحف لوحات من العديد من الدول لهذا المعرض.

وقال المتحف في أوائل ديسمبر الجاري "هذا يعد بأن يكون أكبر معرض لفيرمير على الإطلاق"، وذلك خلال إعلان إطلاق المعرض المقرر في ربيع 2023.

يشار إلى أن أعمال هذا الرسام الشهير عالميا الذي يرجع مسقط رأسه لديلفت (1632 – 1675) قليلة نسبيا، ويعتقد الخبراء أن هناك 37 لوحة.

وقالت متحدثة باسم المتحف، ردا على استفسار حول عدد اللوحات التي سيضمها المعرض، أنه سوف يتم الإعلان عن عدد الأعمال التي سوف تعرض في المعرض الخاص "في موعد لاحق".

وفي أكبر معرض لفيرمير أقيم في هولندا حتى اليوم، جرى عرض 22 عملا في 1996 في ماوريتسهويس في لاهاي.

ويمتلك متحف ريكس أربع لوحات لفيرمير من بينها "خادمة الحليب".

وسينضم لهذه في 2023 استعارات من متحف ماوريتسهويس (الذي يشارك في تنظيم المعرض) وأيرلندا والولايات المتحدة بين أماكن أخرى.

وفي ألمانيا سوف يساهم متحف شتيديل في فرانكفورت يلوحة "المصور"، بينما سوف يرسل معرض ألته مايستر الفني في دريسدن اللوحة المرممة بشكل كبير "فتاة تقرأ خطابا بجوار نافذة مفتوحة"، وهي أول مرة تعرض في متحف هولندي.