رئيس يونيفيل يدعو لحماية الخط الأزرق والحفاظ على الاستقرار

دعا رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول إلى حماية الخط الأزرق والحفاظ على الاستقرار، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع ثلاثي ضم ضباط لبنانيين وإسرائيليين جنوب لبنان، حيث تم استعرض التطورات والتحديات على طول الخط الأزرق.



وقال بيان صادر عن يونيفل اليوم الإثنين إن اللواء ديل كول ترأس اليوم "اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة".



واستعرض ديل كول "التطورات التي وقعت في منطقة عمليات يونيفيل على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، بما في ذلك الحوادث الخطيرة على طول الخط الأزرق، وانتهاكات المجال الجوي وخروقات وقف الأعمال العدائية".



وأضاف ديل كول: "تُظهر هذه الحوادث بوضوح مدى سرعة تأثر الخط الأزرق بالديناميكيات الإقليمية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الخط الأزرق من هذه الديناميكيات والتأكد من تركيز أعمالنا على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية والاستقرار".



وأطلع ديل كول الأطراف على مشاورات مجلس الأمن بشأن آخر تقرير للأمين العام حول تطبيق القرار 1701، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن يواصل دعم يونيفيل من خلال تنفيذ القرار 1701".



ولفت ديل كول إلى "عدد من الحوادث التي يمكن أن تتصاعد، داعيا الأطراف إلى تجنب الأعمال الاستفزازية، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع اليونيفيل، والعمل مع البعثة لإيجاد ترتيبات مفيدة للطرفين لمنع زيادة التوتر والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها البعثة".



وأضاف ديل كول قائلا: "إنني أدعو الأطراف إلى الانخراط في محادثات الخط الأزرق لمعالجة النقاط الخلافية على الخط الأزرق وحلّها على النحو الذي حثّ عليه مجلس الأمن".



وتابع قائلا: "دعونا نبني على الزخم الذي تم إرساؤه من خلال عملية تعليم الخط الأزرق وإكمال تلك العلامات التي وافقتم عليها سابقاً".



وأعرب ديل كول" عن شكره لتمديد الترتيبات لدعم مزارعي الزيتون في حصاد محاصيلهم من بساتينهم التي يقسمها الخط الأزرق".



واختتم ديل كول تصريحاته قائلا: "آمل أن يتم البناء على الترتيب الخاص ببليدا ليشمل قضايا خلافية أخرى على طول الخط الأزرق".



يذكر أنه منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تترأس يونيفيل اجتماعات ثلاثية منتظمة مع القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي.