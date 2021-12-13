الرئيس التونسي: استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الإثنين عن استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات الكترونية بداية من أول يناير المقبل حتى يوم 20 من مارس المقبل.



وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر الجاري، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من العام المقبل.



كما أعلن سعيد عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر عام 2022 وفق قانون انتخابي جديد.



ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها سعيد مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال الفاسدين مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة.



كما دعا الرئيس التونسي القضاء إلى محاكمة كل من أجرم في حق الدولة.



وسبقت قرارات سعيد الجديدة اليوم حالة ترقب في الشارع التونسي ولدى شركاء تونس في الخارج بشأن مصير الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ منذ 2011 وشهد منذ ذلك الوقت مسارا متعثرا.



وفي 25 تموز/يوليو الماضي، جمد سعيد البرلمان بدعوى وجود خطر على الدولة، وفي 22 أيلول/سبتمبر علق معظم مواد الدستور الذي قال عنه إنه لم يعد صالحا وأصدر أمرا رئاسيا بات بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات.



فيما يتهمه خصومه في البرلمان بتدبير انقلاب على الدستور واحتكار السلطات.



وقال سعيد الذي وصف خطواته بعملية تصحيح لمسار الثورة في البلاد منذ 2011 إن "تونس عرفت سنوات جمر في كل المرافق، الإرهاب والأمن والغلاء وتفشي الفساد والإفلات من العقاب. كانت الآمال كبيرة فصار اليأس أكبر".



وشدد الرئيس التونسي في كلمته اليوم قائلا: "لن نعود إلى الوراء أبدا".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن معارضون للرئيس سعيد عن خطوات لتحركات احتجاجية ضد قراراته وضد إلغاء دستور 2014، وللدعوة إلى استئناف عمل البرلمان ابتداء من ذكرى الثورة يوم 17 كانون أول/ديسمبر الجاري.