أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر شهدت تطورا كبيرا في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن البرلمان المصري أصدر خلال 6 سنوات أكثر من 20 تشريعا لمواجهة ومحاربة الفساد.

جاء ذلك خلال ترؤس النائب محمد أبو العينين جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول؛ وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ وشارك في الجلسة كل من جيوفاني سالفي النائب العام الإيطالي، وجينارو مليوري رئيس برلمان البحر المتوسط.

وأكد النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعد ثورة 30 يونيو، واستطاعت الرقابة الإدارية تحقيق 60 % من أهداف الاستراتيجية الوطنية 2019 – 2022 خلال عامين فقط.

وخلال الجلسة، أشاد النائب محمد أبو العينين بالوزير حسن عبد الشافي رئيس الرقابة الإدارية ورجال الهيئة الأوفياء حراس الوطن الذين يعملون بوطنية للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحيث أصبح واضحا للجميع من خلال الضربات القوية التي توجهها الأجهزة الرقابية للفاسدين في مجتمعنا الأمر الذي أدى إلى الحد من الفساد.

وأوضح أن هناك 12 هيئة رقابية في مصر تراقب مكافحة الفساد داخل وخارج مصر حفظا على مقدرات شعبنا العظيم.

وعبر أبو العينين عن سعادته برئاسة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك استضافة شرم الشيخ لأهم حدث عالمي لمكافحة الفساد بمشاركة 153 دولة و3000 خبيرا يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، علاوة على مشاركة 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي و26 وزيرا و63 رئيسا لهيئات مكافحة الفساد.