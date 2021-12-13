مستشار رئيس الوزراء: تنظيم مؤتمر مكافحة الفساد يستدعي الشعور بالفخر

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنَّ تنظيم مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ يستدعي الشعور بالفخر لما يتم على أرض مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ الحاضرين في المؤتمر وجَّهوا عبارات الشكر لمصر على تنظيم المؤتمر وقوته.



وأشار إلى أنّه تم انتخاب اللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيسًا للمؤتمر الذي تنظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الذي تترأسه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا.



وشدّد على أنّ مصر موجودة في هذه الساحة بقوة، موضحًا أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة تطرّقت إلى الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد، وتناولت كذلك أنّ رفع المستوى الاجتماعي للمواطنين يساعد على محاربة الفساد.



ولفت إلى أنّ الأمر لا يقتصر على وضع خطط معينة لمكافحة الفساد لكن من خلال المبادرات الاجتماعية مثل "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة".



وكان الدكتور مدبولي، قد أكّد اليوم الاثنين، أنّ الفساد يُشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلبا على حقوق الإنسان.



ودعا مدبولي، في كلمته بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مؤكدا أن الفساد ليس فقط شأنا محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.



ولفت إلى أن دستور مصر 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية، بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.