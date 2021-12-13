البنك الدولي يخصص 150 مليون دولار لتمويل الاستجابة الطارئة لكورونا في أوكرانيا

وافق البنك الدولي على تخصيص 150 مليون دولار لتمويل مشروع الاستجابة الطارئة والتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في أوكرانيا.

وذكر البنك، في بيان، أوردته وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة والتطعيم ضد فيروس كورونا في أوكرانيا.

وأضاف البيان: "ستساعد هذه الأموال في منع التهديدات التي يشكلها كوفيد-19 واكتشافها والاستجابة لها وتعزيز نظام الصحة العامة الوطني في أوكرانيا".

وأكد أنه سيساعد نحو 120 مليون دولار من التمويل الإضافي حكومة أوكرانيا على شراء 16.5 مليون جرعة من اللقاحات، وهو ما يكفي لتحصين حوالي 20% من السكان، كما سيضمن شراء جرعات اللقاح هذه أيضا حصول 10 ملايين فرد من الفئات ذات الأولوية على جرعات كاملة من اللقاح.

أما المبلغ المتبقي، وقدره 30 مليون دولار، فسوف يمول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوعية العامة وبناء القدرات في أوكرانيا، فضلا عن سلسلة التبريد ومعدات إدارة النفايات لتعزيز نشر اللقاح.