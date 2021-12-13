شنّت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأثنين، هجوماً واسعا تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع جنوب مأرب.

وأكد مصدر عسكري يمني،في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية،مضيفا أن الجيش استعاد أسلحة متوسّطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار تحت ضربات الجيش.

وفي سياق متصل استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مارب وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.