ينطلق، اليوم الاثنين، المؤتمر الإقليمي فى دورته الـ24 تحت عنوان "دور الأدب فى تأصيل الهوية الوطنية لأدباء شمال سيناء"، بمسرح قصر ثقافة العريش.



وقال أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إنه فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، لتنمية الوعى الثقافى ورعاية الموهوبين والمبدعين، ينظم فرع ثقافة شمال سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعاليات مؤتمر إقليم القناة وسيناء الثقافي الدورة الـ24 تحت عنوان "دور الأدب فى تأصيل الهوية الوطنية"، برئاسة الأديب الكبير إبراهيم دواد، وأمين عام المؤتمر الأديب عبدالله السلايمة، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمحافظة شمال سيناء.



ويتضمن المؤتمر 6 جلسات، بالإضافة إلى الجلسة الختامية، كما يكرم المؤتمر الأديب حاتم عبدالهادى، الأديب محمد المغربى، يتخلل المؤتمر عرض لفرقة العريش للفنون الشعبية، وعرض لفرقة الموسيقى العربية.