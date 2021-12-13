إنجي أنور تهاجم الشخص صاحب فيديو الفتاة الأوكرانية: هل مشكلتك في سلوك الست؟

شنت الإعلامية إنجي أنور، هجوما لاذعا على الشخص الذي صور الفتاة الأوكرانية في شرفتها بمسكنها الكائن في التجمع الخامس، متهمًا إياه بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة والمنزل.

وأضافت خلال برنامجها "مصر جديدة"، الذي يذاع على قناة "ETC "، اليوم الأحد، أن ما حدث للفتاة الأوكرانية هو انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات بالإضافة لعقوبة التشهير الإلكتروني التي تصل أيضا لـ3 سنوات أخرى.

وأشارت إلى أن ما حدث ليس الهدف منه حفظ الفضيلة أو الأخلاق، متوجهة برسالة للشخص الذي صور الفتاة الأوكرانية: "هو أنت مشكلتك كانت في لبس الست وسلوك الست؟".

وتقدم المحامي هانى سامح ببلاغ اليوم للنائب العام ضد جار الفتاة الأوكرانية الذي صورها في بلكونة مسكنها بالتجمع، متهمًا إياه بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة والمنزل.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 122864، أن الاتهامات التى وجهت للسيدة تشكل إساءة لسمعة البلاد وتصويرها كبلد رجعى متزمت على خلاف الحقيقة، وجميعنا يعلم قيم مصر الحداثة والتنوير والفنون التى راجت فى منتصف وأواخر القرن الماضى والتى نشاهدها بالتلفزيونات الرسمية للدولة ونفتخر ونشدو بها.