روسيا وإيران تؤكدان تصميمهما على إحياء الاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، آخر التطورات في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، مؤكدين التصميم على "إعادة الصفقة بشكلها الأصلي المتوازن".



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وعبد اللهيان أجريا، اليوم الاثنين، بمبادرة من الطرف الإيراني، اتصالا هاتفيا ، ركزا فيه على الاهتمام الأساسي بالقضايا الحيوية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي في سياق استئناف العملية التفاوضية في فيينا يوم 29 نوفمبر الماضي، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.



وأفاد البيان بأن "كلا الطرفين أكدا التصميم المشترك على إحياء الصفقة النووية بشكلها الأصلي المتوازن، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وشدد لافروف وعبد اللهيان، حسب البيان، على أن "هذا هو السبيل الصائب الوحيد لضمان رعاية حقوق ومصالح كل الأطراف المشاركة في الاتفاقات الشاملة".



كما بحث وزيرا الخارجية الروسي والإيراني عددا من القضايا الحيوية للأجندتين الثنائية والدولية.



يشار إلى أن إيران ومجموعة 4+1 (الصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا) تجريان في فيينا جولة سابعة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت منه في منتصف عام 2018وفرضت عقوبات قاسية على طهران.