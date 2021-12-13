وزير المالية السعودي عن ميزانية 2022: نتوقع استمرار الإنجازات

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن تشهد ميزانية 2022 استمرارًا في الإنجازات وتحقيق جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية"، مساء الاثنين، أن المملكة تستهدف تحقيق استدامة مالية على المدى المتوسط، مرجحًا تحقيق إيرادات أعلى من المخطط لها

ولفت إلى ميزانية 2021 شهدت تحقيق عجز أقل بكثير مما كان متوقعًا الذي كان بقيمة 140 مليار ريال، بينما سيتم انتهاء العام بـ85 مليار ريال.

ونوه بأنّ العام المقبل سيشهد تحقيق فوائض بـ90 مليار ريال، بدعم من التحسين المجتمعي وعودة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل مما كان متوقعًا، إلى جانب الإيرادات النفطية التي فاقت التوقعات أيضًا.

وأشار الجدعان، إلى أنّه تم تغليف الإيرادات النفطية مع الإيرادات الأخرى باعتبار الحكومة لا يمكنها الإفصاح عن شركة "أرامكو" المدرجة في سوق المال.

وأكّد أنّه منذ عام 1995 حتى 2020 كانت الميزانية تعتمد بشكل كبير على مستوى الإيراد، ما يؤدي إلى صعوبة في التخطيط لدى الحكومة وأيضًا لدى القطاع الخاص بفعل صعوبة التنبؤ بحجم الإنفاقات الحكومية المستقبلية.

وصرّح بأن برنامج الاستدامة المالية يقر منهجية مختلفة، فهناك إيرادات متوقعة فيتم إعلانها وفقًا لمعطيات وتطورات الاقتصاد العالمي، كما أنّ هناك إيرادات هيكلية هي التي يتم بناء عليها تحديد السقوف.