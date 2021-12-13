مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تطوير وتوسعة طريق العاشر من رمضان - بلبيس بطول 22 كم

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق "العاشر من رمضان - بلبيس" بطول ٢٢ كيلومترا، يرافقه المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز والمشروع؛ لمتابعة سير العمل وتذليل أية عقبات في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكل المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق القائمة.

وأوضح المهندس كمال بهجات، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطريق تبدأ بمساره من طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي حتى ميدان الطيارة ببلبيس ليصبح بعرض 4 حارات مرورية بكل اتجاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتطوير منظومة الإنارة على الطريق والعلامات الإرشادية، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو ١٤٨ مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، أنه نظراً لأعمال توسعة الطريق فقد تم تجهيز حواجز التأمين، وكذا وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق ونطاق الأعمال بالكامل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالشرقية، فضلاً عن توفير ووضع كل وسائل الأمن الصناعي وتركيب اللافتات على الطريق لتحويل مسار سيارات النقل الثقيل، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وفي سياق متصل، تفقد مسئولو الإسكان، الأعمال الأخيرة بمشروع "محطة محولات كهرباء S13"، للانتهاء من التنفيذ طبقاً للخطة الزمنية المعدة بعد إجراء الاختبارات اللازمة؛ لخدمة المستثمرين بمنطقة المطورين الجنوبية بمساحة حوالي 6 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالمدينة فى التوقيتات المحددة.