عالم أزهري عن تصوير الفتاة الأوكرانية: التجسس على الغير «خيانة لله ورسوله»

أعرب الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن غضبه بسبب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصوير فتاة أوكرانية في إحدى المناطق السكنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج"90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن المجرم الحقيقي ليست الفتاة بل الذي صور هذا الفيديو وبثه عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتابع، أن عقوبة الذي صور هذه الفيديوهات كعقوبة من تجسس على غيره، مؤكدًا أن هذا يعتبر خيانة لله ورسوله.

واستكمل، أن الدين الإسلامي يدعو إلى السلوك القيم، لافتًا إلى أن من قام بهذا السلوك يبث صورة خاطئة عن الإسلام والمسلمين.

وأوضح، أن ما حدث من تصوير لهذه الفتاة الأوكرانية يعد تتبع للعورات وهو من الكبائر التي نهى الله عنها، مناشدًا بتطبيق أقصى العقوبة على مصور هذه الفيديوهات.

يذكر أنه تم تداول فيديو لفتاة أوكرانية بملابس داخلية في شرفة منزلها بأحد المناطق السكنية، وكشفت أن الفتاة الأوكرانية تقطن مع صديقتها في شقة بالتجمع الأول، وأكدت التحريات بأنها معتادة دائمًا على الخروج في شرفتها بالملابس الداخلية.

وبسؤال الفتاة في التحقيقات أكدت أنها تفعل ذلك في بلدها وأنها ليست على دراية بالقانون المصري، لذا فوجئت بصرخات الجيران عندما فعلت ذلك.