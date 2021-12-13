إسرائيل تحظر السفر إلى بريطانيا والدنمارك بسبب تفشي أوميكرون

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، وضع بريطانيا والدنمارك على قائمة حظر السفر لتمنع مواطنيها من زيارة تلك البلدان، وذلك مع تقييدها دخول البلاد على خلفية مخاوف تفشي متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس هيئة خدمات الصحة العامة شارون ألروي-بريس، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية، إن بريطانيا والدنمارك سيتم إضافتهما إلى القائمة الحمراء خلال الـ72 ساعة القادمة، بسبب التفشي الخطير لمتحور أوميكرون في أراضيها.

وأشار المسئول، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن بلجيكا كانت ضمن الدول المُرشح ضمها إلى القائمة الحمراء، لكن الوزارة تراجعت لأن معدل تفشي أوميكرون هناك لا يُبرر بعد اتخاذ قرار حظر السفر منها.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، إن مزيدا من الدول سيتم وضعها على القائمة الحمراء خلال الأيام القادمة، مُشددا في الوقت نفسه أن إسرائيل لا تخطط حاليا إلى حظر السفر الدولي بالكامل، داعيا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر للخارج لأسباب غير ضرورية.