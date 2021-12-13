كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عن موعد اعلان الاسماء النهائية للمرشحين في انتخابات الجبلاية المقرر إجراؤها ٥ يناير المقبل.

قال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: " اتحاد الكرة يفتح باب الترشيح للانتخابات يوم ١٤ ديسمبر وحتى يوم ٢٠ من نفس الشهر ويعلن الاسماء النهائية للمرشحين يوم ٢٥ ديسمبر"، موضحا أن الانتخابات ستجرى في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وأشار إلى أنه ليس لديه علم بوجود التماس مقدم من الزمالك بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق موضحا أن القرار النهائي في هذه المسألة للجنة الاستئناف حيث إن قراراتها نهائية ولا يمكن لاتحاد الكرة التعديل عليها.