لبنان: حريصون على متابعة الإجراءات لمنع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي اليوم الإثنين حرصه على متابعة الإجراءات لمنع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، حيث ناقش معه مضمون كتاب استنكار وزارة خارجية البحرين.

واستقبل الوزير مولوي في مكتبه بالوزارة، الوزير عبدالله بو حبيب، "وتم البحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي"بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة مضمون كتاب الاستنكار الموجه من وزارة الخارجية في مملكة البحرين والمتعلق بانعقاد مؤتمر صحفي بهدف بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين، وجرى عرض لمواقف كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن".

وأكد الوزير مولوي التزامه "الثابت بألا يكون لبنان ممرا للإساءة لمملكة البحرين أو إلى أي دولة من دول الخليج العربي، كذلك حرصه على متابعة الإجراءات التي بدأت فعلا مع الأجهزة الأمنية كافة والهادفة إلى منع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية".

كانت "جمعية الوفاق الوطني" البحرينية المعارضة قد عقدت قبل أيام مؤتمراً صحفياً في بيروت تضمنه انتقادات لحقوق الإنسان في البحرين.

كان ميقاتي قد وجه كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفوريّة واتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت وتضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة وزراء لبنان.