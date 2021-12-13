 إيطاليا تسجل 19 ألفا و212 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 19 ألفا و212 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 9:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 9:18 ص

سجلت إيطاليا 19 ألفا و212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 66 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و225 ألفا و517 إصابة، والوفيات إلى 134 ألفا و831 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و911 ألفا و174 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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