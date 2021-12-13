الملك سلمان: الميزانية السعودية 955 مليار ريال بفائض 90 مليار ريال

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، أن الإنفاق في ميزانية المملكة للعام 2022 يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.(الدولار يساوي75ر3ريال).

واقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022).

وأوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز "أن المملكة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية".

وأضاف "بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم1443 /1444هـ(2022م) بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد19،واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة2030."

وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيان لها مساء الاحد أن تحقق المملكة فائضا بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021.

وكشف البيانات تقدير وصول الدين العام إلى 938 مليار ريال، في 2022.

وقدرت الميزانية أن تصل إيرادات الضرائب في عام 2022م حوالي 283 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 4ر1%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021.

وتتوقع الحكومة في عام 2022 استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة.