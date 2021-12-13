القضاء الإيراني يفرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا

أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية الإيرانية فرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا بسبب انتهاك حقوق الإنسان.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن أمين اللجنة كاظم غريب آبادي القول، في تصريح صحفي: "تم إدراج أكثر من 20 فردا وكيانا أمريكيا ينتهكون حقوق الإنسان على قائمة العقوبات الإيرانية".



وأضاف غريب آبادي: "هناك مبدأ في القانون يسمى المعاملة بالمثل، وقد تصرفت إيران وفق هذا المبدأ، ووضعت بعض الأشخاص والكيانات في الولايات المتحدة على قائمة العقوبات الإيرانية".



ويأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربع مؤسسات وتسعة أفراد إيرانيين.