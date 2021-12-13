الجزائر وقطر تؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية للعالم العربي

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أكدت الجزائر وقطر على مركزية القضية الفلسطينية العادلة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح ڨوجيل، اليوم الإثنين، بسفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمة الجزائري، فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات الجزائرية-القطرية والعمل من أجل تعزيزها والدفع بها إلى مستويات أرقى مواءمة مع مساعي وتوجيهات قائدي البلدين.

وأكد السفير القطري على استعداد بلاده لدعم أكبر لعلاقاتها البينية مع الجزائر.

كما بحث الجانبان التعاون البرلماني القائم بين البلدين وأهمية ترقيته، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.