انطلاق حفل مناقشة "إخضاع الكلب" لأحمد الفخراني بمكتبة البلد

انطلقت وقائع حفل مناقشة وتوقيع رواية "إخضاع الكلب"، للكاتب أحمد الفخراني والصادرة عن دار الشروق، وذلك بمقر مكتبة البلد، وسط حشد كبير من الحضور.

يدير الحوار حول تفاصيل الرواية وفصولها المختلفة، كل من الكاتب محمد شعير، والناقد الكبير محمود عبد الشكور.

تدور أحداث الرواية في مدينة دهب، بعد تعرض المصور هارون عبد الرحيم للخيانة ينتقل إلى جنوب سيناء، آمِلًا في إقامة حصن من العزلة يحميه من الشر، من التجربة، إلا أن الراوي المُصاب بفوبيا من الكلاب، يجد نفسه مُضطرًّا لرعاية كلب، ليخوضا معًا صراعًا خفيًّا، يعمد فيه كلاهما إلى إخضاع الآخر، ليختبر مشاعر هي مزيج من الخوف والحنان والعنف، والبحث عن الحب المفقود، والشك في وجوده.

يشار إلى أن أحمد الفخرانى روائى وصحفى مصري مواليد 1981 الإسكندرية، تخرج من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية قبل أن يعمل في الصحافة منذ عام 2007 في العديد من صحف، وفازت روايته "بياصة الشوام" بجائزة ساويرس المركز الأول 2020، كما فازت روايته "ماندورلا" بجائزة ساويرس لعام 2016، المركز الثاني فرع شباب الأدباء.

قدم الفخراني العديد من الأعمال الأدبية من بينها: "ديكورات بسيطة (شعر) 2007، في كل قلب حكاية (بورتريه) عن دار العين 2009، مملكة من عصير التفاح (مجموعة قصصية) عن دار نهضة مصر 2011. ماندورلا (رواية) عن دار العين 2013، سيرة سيد الباشا (رواية) عن بيت الياسمين 2016، عائلة جادو (رواية) عن دار العين 2017، بياصة الشوام (رواية) عن دار العين 2019.