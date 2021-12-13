بحلول 15 ديسمبر الجاري، يبدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بجميع الأجهزة الإدارية للدولة، فهل سيؤثر فصل آلاف الموظفين على الاقتصاد المصري؟ وما تبعات القانون على النواحي الاقتصادية بالنسبة للفرد والمجتمع.

"الشروق" أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الاقتصادي للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها.

قال أبوبكر الديب، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يتضمن 5 مزايا أهمها: حماية الأرواح والمرافق العامة وأموال الدولة، خاصة مع وقوع العديد من الحوادث التي أزهقت الأرواح وأتلفت الأموال؛ نتيجة تعاطي بعض العاملين والسائقين المواد المخدرة، كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح الإداري ودخول عصر الجمهورية الجديدة، وبالتالي تنشيط عجلة الإنتاج، وزيادة الناتج القومي، ومكافحة الفساد والروتين.

وأضاف الديب أن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، يحمي أيضا بقية الموظفين من تأثير زميلهم المتعاطي والمدمن، ويحمي الأمن العام.

وقال إن أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيتم فصله حسب القانون، حيث نص القانون، على أن يتم إجراء التحليل الفجائي للعاملين، ويكون في هذه الحالة تحليل استدلالي، بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

وأضاف أنه يتعين على العامل قبل إجراء التحليل الإفصاح عن جميع العقاقير التي يتناولها، وفي حال إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

وأوضح أن أحكام هذا القانون تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كالوزارات والمصالح والأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافقة العامة بالدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

وأشار إلى زيادة أعداد متعاطي المخدرات بأنواعها بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك السائقين بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ ما أدى لحدوث خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وطالب الديب، بتوفير الحماية المجتمعية للموظف المفصول بسبب الإدمان من دعمه ماديا وعلاجه لأنه يعول أسرة "زوجة وأطفال" لا ذنب لهم، وحتى لاينضم إلى طابور البطالة وتنضم أسرته إلى طابور المشردين وأطفال الشوارع ويهبطون تحت خط الفقر، وبالتالي تزداد نسب الفقر والبطالة معا.

وذكر أن يهدف للإصلاح وليس العقاب فقط، مطالبا بضرورة توعية الموظفين والعاملين بمخاطر المخدرات، وعقد ندوات تثقيفية عبر وسائل الإعلام حول طرق الوقاية والعلاج من المخدرات بكل أنواعها.

وأوضح أن القانون لا يستهدف تخفيض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، أو تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، أو بسبب الاعتماد على الرقمنة والحوكمة الرقمية، بل هو خطوة إصلاحية لتنقية الجهاز الاداري من المدمنين والمتعاطين.

وطالب الحكومة باتخاذ خطوات قوية تعتمد على الشفافية والنزاهة والكفاءة لإصلاح الجهاز الاداري لتقديم خدمات جماهيرية علي أفضل ما يكون، لأن قوة أو ضعف الجهاز الإداري للدولة نؤثر إيجابا أو سلبا على منظومة الأداء الاقتصادي.

وقال إن الإصلاح الإداري يرتبط بعملية التنمية، فالجهاز الإداري هو العقل المنفذ للخطط الاقتصادية، مؤكدا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصلاح الجهاز الإداري، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد.

وأضاف أن المشروعات القومية العملاقة في ربوع مصر، وعلى رأسها المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة والعاصمة الادارية وقناة السويس الجديدة ستوفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الديب أن هذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر، وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء، متوقعا أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن سياسات السيسي الزراعية تزيد مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تفوق 40%، وتهدف الحكومة إلى التوسع الأفقي والرأي، إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.

وتابع: كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر فرص العمل الجديدة، واستيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادي من شباب الخريجين في قرى متطورة وحديثة، وتعويض الفقد في الأراضي الزراعية من البناء الجائر، وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التي تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيواني وصناعة الزيوت، وتنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق مشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من ري مطور وتكنولوجيا حديثة.

وقال إن مساحة الأرض المزروعة لم تزد منذ عام 1952، والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.