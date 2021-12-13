حكومة بلغاريا الجديدة تتعهد بعدم التسامح مطلقا مع الفساد

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انتهت مرحلة الجمود السياسي التي استمرت شهورا في بلغاريا بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة هذا العام اليوم الاثنين، وذلك بعدما صوت البرلمان بالموافقة على تنصيب حكومة من أربعة أحزاب.

ورفعت حكومة الائتلاف الجديدة شعار :"عدم التسامح مطلقا مع الفساد" .

يشار إلى أن رئيس الوزراء الجديد كيريل بيتكوف/ 41 عاما/ تخرج في جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة وكان يرأس وزارة الاقتصاد بشكل مؤقت . ويشغل بيتكوف منصب الرئيس المشارك لحزب جديد لمكافحة الفساد يسمى "نواصل التغيير".

وقال بيتكوف إن مكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات قضائية مطلوبة بشكل عاجل هي من أولويات حكومته . كما أعلن أن من أولوياتهأيضا معالجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتصدي لمشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأضاف بيتكوف " إن اليوم هو يوم مهم لمواصلة التحول " .

وسيتولى آسين فاسيليف الرئيس المشارك لحزب "نواصل التغيير"، منصب وزير المالية الجديد في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي .

وستتولى تيودورا جينتشوفيسكا، خريجة الأكاديمية العسكرية في صوفيا، التي عملت مؤخرا في مكتب الرئاسة، منصب وزيرة الخارجية.

وتعهد بيتكوف بمواصلة سياسة "حسن الجوار وتطوير العلاقات مع مقدونيا الشمالية".