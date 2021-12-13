جنوب السودان تنفي دعمها قوات التيجراي الإثيوبية بالأسلحة

نفت حكومة جمهورية جنوب السودان على لسان وزير الإعلام مايكل مكوي، تقديم دعم لقوات "التيجراي" الإثيوبية بـ"أسلحة".

وقال وزير إعلام جنوب السودان، في تصريحات صحفية، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي قدم تقريراً أمام مجلس الوزراء أشار فيه عن معلومات متداولة تفيد بأن "حكومة جنوب السودان تقوم بدعم المعارضة في إقليم تيجراي الإثيوبي بـ"أسلحة"، مشداً على عدم قيام جوبا بدعم قوات التيجراي بالأسلحة لتغيير النظام في إثيوبيا.

وأضاف: "ليس لدينا موارد وغير قادرين على تخريج القوات بسبب السلاح، ومن ثم لا يمكننا أن نمد المعارضة بالأسلحة، والحكومة تنفي كل تلك الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: "إذا كان هناك مجموعة تقوم بمد المعارضة في إثيوبيا بأسلحة بطريقتهم الخاصة، فهذا يعني أنهم يستخدمون مصادرهم الخاصة، وعلى الحكومة الإثيوبية إذا تعرف عليهم يجب تقديمهم للعدالة".