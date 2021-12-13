مراهق روسي يفجر قنبلة في مدرسة أرثوذكسية

انفجرت قنبلة محلية الصنع في مدرسة ملحقة بدير أرثوذكسي أسفرت عن إصابة 12 شخصًا، من بينهم شاب (15 عامًا)، حسبما ذكرت السلطات الروسية، اليوم الاثنين.



وقالت السلطات، إن المفجر المشتبه به كان طالبًا سابقًا بالمدرسة (18 عاما). ونجا الشاب وهو الآن في العناية المركزة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، أن الانفجار وقع في دير فلاديتشني في سيربوخوف، على بعد 105 كيلومترات خارج موسكو.



وتشير التقارير الإعلامية إلى المراهق ربما كان مدفوعا بكراهية المعلمين والراهبات.