إصابة 17 شخصا في صدامات بين الشرطة والمهاجرين في المكسيك

أصيب 17 شخصا بينهم 13 شرطيا بجروح في صدامات بين الشرطة ومهاجرين في المكسيك.



واندلعت أعمال العنف عند المدخل الجنوبي للعاصمة عندما حاول مهاجرون بطريقة غير شرعية التظاهر للمطالبة بتسوية أوضاعهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكان المهاجرون الذين غادروا الحدود مع جواتيمالا في 23 أكتوبر يرغبون في الذهاب إلى كنيسة سيدة جوادالوبي في شمال المدينة، للقيام بالحج السنوي.



والخميس الماضي، لقي 55 مهاجرا على الأقل حتفهم في حادث مروري وقع في جنوب شرق المكسيك. وكانوا قد دفعوا المال لمهربين لتأمين وصولهم إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل.