 محافظ الشرقية: الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي أسفل كوبري الصدر بالزقازيق - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي أسفل كوبري الصدر بالزقازيق

فاطمة علي:
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 2:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 2:32 ص

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي الموجود أسفل كوبري الصدر بمدينة الزقازيق، الذي يربط بين محطة صرف صحي القومية ومحطة العصلوجي، وذلك بعد ساعات من حدوث تسريب بالماسورة بقطر 630 ميللي متر.

وأوضح المحافظ، أنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال ردم الحفر بالرمال، وذلك تمهيدًا لإعادة الرصف مرة أخرى واعاده الوجه الجمالي للمنطقة، لافتًا إلى أنه تم تكليف نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق بمحافظة الشرقية، بإعادة رد الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح وردم الحفر بالرمال وإعاده الرصف مرة أخرى.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم الدفع بـ 12 سيارة كسح وبدالة ديزل وحفارين اثنين، وذلك لإصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي بقطر 630 ميللي متر، وتوصيل المياه مرة أخرى إلى المناطق التي شهدت انقطاع مياه الشرب بها منعًا لاختلاطها بمياه الصرف الصحي خلال أعمال الإصلاح.

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