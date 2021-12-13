بنس يثير التكهنات بإمكانية ترشحه للرئاسة في 2024

أثارت زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ولاية نيوهامشاير مؤخرا التكهنات بشأن احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024.

ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية الأحد فإن حضور بنس لفعاليات ذات صبغة انتخابية في تلك الولاية مثل حفل لجمع تبرعات لصالح المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ عن الولاية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس للعام المقبل إضافة إلى لقائه مع بعض النشطاء السياسيين المحليين وتوقفه بأحد المخابز المحلية كل ذلك حمل إشارات بشأن ما يرمي إليه نائب الرئيس السابق.

ولم يستبعد بنس إمكانية الترشح للرئاسة في 2024، حتى لو خاض السباق الانتخابي ضد الرئيس السابق ترامب الذي يكرر تلميحاته بإمكانية دخوله الانتخابات.

وتعرض بنس لانتقادات حادة من جانب ترامب بسبب إشراف نائبه السابق ، والذي كان بحكم منصبه رئيسا لمجلس الشيوخ ، على جلسة المصادقة على نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية والتي أسفرت عن هزيمة ترامب.

وأظهر استطلاع للرأي لجامعة هارفارد الأمريكية قبل أيام حول الاحتمالات الخاصة بانتخابات 2024 أن ترامب هو المرشح الأول المحتمل لتلك الانتخابات بنسبة 67% بينما بنس 9% ، أما في حالة عدم ترشح ترامب فإن نسبة بنس ترتفع إلى 25%.