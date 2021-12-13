 إجلاء أكثر من 5300 شخص في البرازيل بسبب الفيضانات - بوابة الشروق
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إجلاء أكثر من 5300 شخص في البرازيل بسبب الفيضانات

وكالات
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 12:46 ص

أُجلي أكثر من 5300 شخص ووُضعت نحو 50 بلدية في حالة طوارئ بسبب أمطار غزيرة وفيضانات في ولايتَي باهيا ومينا جيرايس في البرازيل، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

وتقع المناطق الأكثر تضرراً جنوب ولاية باهيا، حيث نزح نحو 3740 شخصاً وتضرر أكثر من 70 ألفاً، بحسب جهاز الإطفاء في المنطقة، بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة التي أغرقت منازل وتسببت بفيضان أنهر وقطعت طرقاً ودمّرت جسوراً.

وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ في ما لا يقلّ عن 30 بلدية، وتساقطت أمطار غزيرة خصوصاً في مدينة إيتاماراجو حيث قضى ثلاثة أشخاص، وجوكوروسو وبورتو سيجورو وبرادو وتيكسيرا دي فريتاس.

واستطلع الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو وعدد من الوزراء المناطق المنكوبة في باهيا عبر الجوّ.

وفي شمال ولاية مينا جيرايس المجاورة لباهيا، تسببت الأمطار الغزيرة بنزوح أكثر من 1900 شخص، بحسب تقرير لجهاز الدفاع المدني، ووُضعت 31 بلدية في حال طوارئ.

وسمحت الحكومة البرازيلية بنشر الجيش للقيام بعمليات الإنقاذ والمساعدة في إيواء النازحين.

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