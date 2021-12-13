مسؤول طبي فرنسي يحذر: موجة سادسة على الأبواب بسبب أوميكرون

حذر مدير مجموعة مستشفيات إيه بي- اتش بي في باريس مارتن هيرش، من أن فرنسا ستتعرض لموجة سادسة من فيروس كورونا، على خلفية ظهور البديل الجديد الأكثر عدوى "أوميكرون"، بينما لا تزال البلاد في خضم الموجة الخامسة الحالية للوباء بسبب سلالة "دلتا".

وقال مارتن هيرش، الذي يرأس 39 مستشفى في باريس وضواحيها، لراديو "RTL": "لم نقل كلمة واحدة عن الموجة السادسة، والتي سيتسبب فيها أوميكرون، التي ستأتي لاحقا، في يناير".

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأحد، من أن المملكة المتحدة ستواجه "موجة هائلة" من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، قائلا إن جرعتي اللقاح لن تكونا كافيتين لاحتواء هذه السلالة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رُصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.