أسامة ربيع: الرئيس وجّه بالانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي في ديسمبر 2022

قال الدكتور أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول عرض مجمل الأعمال في تطوير القطاع الجنوبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ الرئيس السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، ووجه بالانتهاء منه قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.

وأشار أنّ القطاع الجنوبي يشهد إجراء ازدواج لتكون هناك قناتان في البحيرات المرة بنحو عشرة كيلومترات، وهو ما يساهم في زيادة عدد السفن التي تمر بالمجرى.

وأوضح أنه يتم إجراء توسعة من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، بواقع 40 مترًا وتعميق إلى 27 مترًا، بما يساهم في تحسين الملاحة في هذا الجزء بنسبة 28%.

وأكّد أنّ الأعمال تسير وفقًا للمخطط الذي يتضمن انتهاء المشروع يونيو 2023، لكنّ الرئيس السيسي وجّه بأن يتم الانتهاء منه في ديسمبر 2022.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس السيسي، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي.

ووجَّه الرئيس بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

وفي هذا الإطار، اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير القادم، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية.