البر الرئيسي الصيني يسجل 101 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 80 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 101 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 80 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ21 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 99780 حالة، 1381 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 93763 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .

وتم تسجيل ما إجماليه 17 حالة إصابة جديدة دون أعراض أمس في البر الرئيسي، جميعها وافدة من الخارج. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.