وزير دفاع موريتانيا يدشن منشآت عسكرية في قاعدة لمرية

دشن وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي منشآت عسكرية بالقاعدة العسكرية في لمرية شمالي البلاد قرب الحدود الموريتانية الجزائرية المالية.

وذكر بيان للقوات المسلحة الموريتانية، اليوم /الإثنين/ أن الوزير دشن عنابر للطائرات ومدرجا متكاملا يمكن من الهبوط باستخدام وسائل تقنية حديثة ومحطة للطاقة الشمسية ستوفر مصدرا للطاقة اللازمة للقاعدة، عوضا عن المولدات الكهربائية التي ستصبح مصدرا ثانويا.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع دشن مركزا ثانويا للقيادة والرقابة والمعلومات، يعتمد في عمله على رادار المراقبة الليلية لتحديد حركة الأشخاص والسيارات الخفيفة والثقيلة من مسافات مختلفة.

وأشار إلى أن هذا التدشين يدخل في إطار الخطة الخمسية 2020 – 2024 لوزارة الدفاع الرامية إلى تحسين أداء وظروف أفراد القوات المسلحة من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه.

وقال خبراء عسكريين إن قاعدة لمرية التي شهدت تطويرا كبيرا خلال الأعوام الماضية شكلت مركزا رئيسيا للوحدات الموريتانية المتخصصة في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتقع قاعدة لمرية بمطارها العسكري الاستراتيجي في مثلث يمتد عبر موريتانيا ومالي والجزائر وساهمت في دحر الجماعات الإرهابية والمتاجرين بالدين.