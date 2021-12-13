تعيين ابن مساعد بوتين رئيسا لأكبر شبكة روسية للتواصل الاجتماعي

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، بأنه تم تعيين فلاديمير كيريينكو نجل سيرجي كيريينكو أبرز مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، رئيسا لشبكة " فكونتاكتي" أكبر شبكة روسية للتواصل الاجتماعي بعد أن بسطت الشركات المرتبطة بشركة "جازبروم بي جيه أس سي" سيطرتها عليها .

ونقلت بلومبرج عن بيان للشركة اليوم الاثنين، أنه تم تعيين كيريينكو الابن/ 38 عاما / ،الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس شركة روستليكوم المملوكة للدولة ،رئيسا تنفيذيا للشبكة المعروفة اختصارا باسم "في كيه".

وبذلك يحل كيريينكو محل بوريس دوبرودييف، نجل أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في التلفزيون الرسمي والذي كان قد أعلن استقالته الجمعة الماضية.

وتأسست شبكة "فكونتاكتي" عام 2006، ويبلغ جمهورها اليومي عشرات ملايين المستخدمين، لتنافس بذلك القنوات التلفزيونية الاتحادية، ولا سيما بين الشباب.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على كيريينكو الأب، نائب مدير ديوان الرئاسة الروسية ومسؤول السياسة الداخلية في الكرملين، بسبب تسميم وسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني .

ويأتي هذا التحول الإداري بعد أن بسطت شركتان تابعتان لشركة جازبروم السيطرة على شركة تمتلك 57٪ من أسهم شبكة "في كيه" ، وهي المجموعة المعروفة سابقا باسم "ميل آر يو".