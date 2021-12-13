عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو يرصد لحظة توقيع عقد إنشاء مشروع كورنيش الرشيد في فلسطين، اليوم الاثنين، وذلك ضمن فعاليات احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة.



وبدأت الآليات والجرافات، يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الماضي، بالعمل في مشروع تطوير كورنيش شارع الرشيد الساحلي شمال قطاع غزة، وذلك ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع.



وأرسلت مصر في الرابع من يونيو الماضي أطقم فنية مصرية مزودة بمعدات هندسية للمساهمة في رفع أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على القطاع، خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت في مايو الماضي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحرك مصري سريع في كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.





